2児の母である寿 ニンカシさん。ある日1歳になる下の子にメガネを壊されてしまいました。途方に暮れる寿 ニンカシさん。するとそこへ4歳になる上の子が「直してあげる」と言ってきて…。結局何も解決しないだろうと思いながらも託してみたところ、まさに天才が爆誕した瞬間に出くわすことになったのです。SNSでも反響の嵐となった寿 ニンカシさんの体験談をごらんください。 ©kotobuki_ninkashi ©kotobuk