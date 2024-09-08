長野県茅野市で42歳の女性が刃物で刺され死亡し、警察は、49歳の兄を殺人未遂の疑いで逮捕しました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、茅野市の会社員・伊藤雅史容疑者です。警察によりますと、伊藤容疑者は、8日午前4時ごろ茅野市内の自宅で、妹の美奈子さんを刃物で刺して殺害しようとした疑いが持たれています。2人の父親から「長男が妹を刺した」との通報を受けて、駆け付けた警察官が、自宅にいた伊藤容疑者を緊急逮