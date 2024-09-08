NPB（日本野球機構）は8日、プロ野球・広島の外野手・松山竜平選手を1軍登録、そして九里亜蓮投手の登録抹消を発表しました。松山選手はプロ17年目の38歳ベテラン。今季は59試合に出場し、打率.194、1本塁打、10打点。8月14日に登録抹消されており、約1か月ぶりの1軍復帰となります。九里投手は前日の中日戦に先発し、7回途中を投げ1失点で今季7勝目を記録。チームの4連敗を止める活躍を見せていました。セ・リーグ優勝を争う2位広