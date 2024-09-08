「ソフトバンク−西武」＜9月8日みずほPayPay23回戦＞試合開始 13：00先攻：西武後攻：ソフトバンク◆ 福岡ソフトバンクホークス（二）牧原大（遊）今宮（三）栗原（指）山川（左）近藤（右）正木（一）石塚（捕）甲斐（中）佐藤直P.松本晴◆ 埼玉西武ライオンズ（右）長谷川（遊）源田（中）西川（指）佐藤龍（三）平沼（二）外崎（左）山野辺（一）渡部（捕）炭谷P.武内