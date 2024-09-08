「日本ハム−オリックス」＜9月8日エスコンF23回戦＞試合開始 13：00先攻：オリックス後攻：日本ハム◆ 北海道日本ハムファイターズ（左）水谷（中）五十幡（三）清宮（指）レイエス（一）マルティネス（二）奈良間（右）万波（捕）田宮（遊）水野P.北山◆ オリックス・バファローズ（中）廣岡（三）西野（二）太田（左）西川（指）頓宮（一）セデーニョ（遊）紅林（右）来田（捕）若月P.宮城