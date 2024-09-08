◆セ・リーグ【出場選手登録】▽広島松山竜平外野手▽ＤｅＮＡ吉野光樹投手▽巨人メンデス投手【同抹消】▽広島九里亜蓮投手▽巨人佐々木俊輔外野手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【同抹消】▽日本ハム加藤豪将内野手