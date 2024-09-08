◆パ・リーグソフトバンク―西武（８日・みずほペイペイドーム福岡）【西武】１（右）長谷川、２（遊）源田、３（中）西川、４（指）佐藤龍、５（三）平沼、６（二）外崎、７（左）山野辺、８（一）渡部、９（捕）炭谷、▽投＝武内【ソフトバンク】１（二）牧原大、２（遊）今宮、３（三）栗原、４（指）山川、５（左）近藤、６（右）正木、７（一）石塚、８（捕）甲斐、９（中）佐藤直、▽投＝松本晴