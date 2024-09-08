◆バドミントン▽全日本社会人選手権第２日（８日、鳥取市民体育館ほか）女子ダブルスで、五十嵐（旧姓・東野）有紗（ＢＩＰＲＯＧＹ）、桜本絢子（ヨネックス）組が、川崎幸優、遠山紗希組との初戦の２回戦に登場した。五十嵐は、先月２８日にＳＮＳで所属チームのコーチを務める五十嵐優さんとの結婚を発表後初戦。ユニホームの背中に入った名前は、登録が間に合わず旧姓の「Ａ．ＨＩＧＡＳＨＩＮＯ」の表記での出場となっ