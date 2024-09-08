巨人の佐々木俊輔外野手が８日、出場選手登録を抹消された。今季は５８試合に出場して打率２割２分３厘、０本塁打、５打点。８月２３日の再昇格以降は代打での起用が続いていた。代わって８日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）で先発するメンデス投手が出場選手登録された。