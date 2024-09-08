8日から東京・両国国技館で熱戦が繰り広げられる大相撲九月場所に東前頭九枚目の番付で出場し、自身3場所連続の勝ち越しを目指す一山本（放駒）が場所前、相撲とスイーツが大好きな美女タレントと模擬デートを実施。無茶ぶりを受けるも「職業『力士』っすよ…？」と男気あふれる発言で、見事な対応を見せる一幕があった。【映像】美女タレントが一山本に無茶ぶり北海道岩内郡岩内町出身で、大野農業高校で相撲道にまい進した一