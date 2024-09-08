兵庫県の斎藤知事のパワハラ疑惑などを巡り、県議会の自民党が知事に辞職を求める申し入れに、維新以外の全会派が加わる方向であることが分かりました。斎藤知事は、6日の百条委員会に出頭し、告発文を作成した元西播磨県民局長の懲戒処分は、問題ないなどの認識を改めて示しました。これを受け、県議会・最大会派の自民党は、知事に道義的責任があるとして、9月12日に辞職を申し入れることを決めました。これに、公明党の他、立憲