8日は秋雨前線の活動が活発となり、石川県能登地方では震災後一番の激しい雨が降りました。北陸から東北に停滞する秋雨前線の影響で、朝は石川県に活発な雨雲が流れ込みました。輪島では1時間に47ミリと今年一番の激しい雨を観測しています。午後は関東でも突然の雷雨に注意が必要です。一方で西日本は8日も残暑が厳しい見込みです。熊本や大分県の日田は37℃まで上がる予想です。福岡県の太宰府は、今年50日目の猛