オランダ代表FWジョシュア・ザークツィーが代表初先発＆初ゴールをマークした。オランダは7日のUEFAネーションズリーグ(UNL)・リーグA・グループ3第1節でボスニア・ヘルツェゴビナ代表とホームで対戦。190cmオーバーの体格ながら、足もとの巧みさを兼備する23歳は先のユーロ2024でデビューを果たしたなか、今活動にも呼ばれ、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦で初先発した。最終的にオランダが5-2で打ち勝ったゲームとなるなかで、ザー