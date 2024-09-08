【AFP＝時事】インドネシア南スマトラ（South Sumatra）州オガンイリル（Ogan Ilir）で、山火事の消火活動に従事する消防士。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事・フィンランドの北極圏ラップランド、観測史上最も暑い夏・山火事との「戦争」宣言 ブラジル・サンパウロ州・ギリシャ首都に山火事迫る 新たに避難を指示