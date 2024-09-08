韓国で電気自動車からの出火が相次ぐ中、政府が対策を打ち出しました。EVの火災が相次いだ韓国。仁川のマンションでは地下駐車場に止まっていたEVから出火。8時間以上燃え、韓国メディアによりますと、車87台が全焼したほか、およそ500世帯近くで1週間近く停電や断水が続くなど大きな被害が出ました。さらに、この5日後には別の立体駐車場でEVから出火しました。相次ぐ火災で韓国社会にEVへの不安が広がりました。EVを地下駐車場に