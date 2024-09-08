来年3月に開催される鹿児島マラソン2025に向けて、ガールスカウトの子どもたちがエントリーを呼びかけました。 鹿児島市の天文館では、ガールスカウト鹿児島県連盟の子どもたちが買い物客らにうちわを配り、鹿児島マラソンをPRしました。 鹿児島マラソンは来年3月2日に開かれ、エントリーは11月17日まで公式ホームページで受け付けています。マラソンとファンラン合わせて1万3000人が定員で