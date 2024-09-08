鹿児島県内では気温が上昇し、鹿児島市では8日は猛暑日予想となっています。 薩摩、大隅、種子島・屋久島地方は高気圧に覆われておおむね晴れていて、日中、気温が上昇しています。 午前11時までの最高気温は、薩摩川内市で34.1度、伊佐市大口で33.5度、瀬戸内町古仁屋で33.2度などと、各地で30度以上の真夏日となっています。 8日の予想最高気温は、鹿児島市で35度、鹿屋市で34度、枕崎市で33度となっていて、鹿児島市では先月