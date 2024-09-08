タイトシルエットのトップスはなるべく避けたい…。そんな方のために二の腕、お腹の２点に的を絞って、気になるパーツをナチュラルにカバーしてくれるトップスをピックアップ。今季の頼れる１枚になるはずです♡ 二の腕もお腹もカバー ペプラムリボンブラウス【USAGI ONLINE限定】／FRAY I.D 春夏に大人気を博したペプラムトップスが秋仕様にアップデートして再登場しました。ペプラムデザイン