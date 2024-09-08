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藤本美貴が「洗わないもの」を明かし共演者ドン引き 独自の考え語る

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 藤本美貴が7日深夜の番組で、保育園での水遊びを巡る話題に触れた
  • 「うちは、なんだったら洗濯してないよ」と告白すると、横澤夏子が大慌て
  • 藤本は観覧客に「洗う人?」と呼びかけると、大勢が挙手していた
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