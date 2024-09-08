お笑い芸人の東野幸治（57）が8日、MCを務めるフジテレビの「ワイドナショー」（日曜前10・00）に出演。立憲民主党の党代表選（7日告示、23日投開票）について本音をぶっちゃける場面があった。立憲民主党の代表選が7日に告示され、野田佳彦元首相、枝野幸男前代表、泉健太代表、吉田晴美衆院議員の4人が立候補を届け出た。これについて、タレントのヒロミは「頑張ってもらいたいよね、じゃないと、今、結局、自民党だけで独