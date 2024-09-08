中国・河南省のタピオカ店で、男性店員と女性客が“大ゲンカ”。男性店員の態度が悪かったことがトラブルの発端で、その後店員はクビになり、店は営業をやめたという。客と店員が“大ゲンカ”「この野郎！」「あんたこそっ！」中国・河南省で8月17日、ショッピングモールにあるタピオカ店で、男女がケンカする声が響き渡った。タピオカ店にやってきた女性客と、店員が怒号を浴びせながら物を投げ合っていたのだ。女性客はカウンタ