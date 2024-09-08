「BCNランキング」2024年8月26日から9月1日の日次集計データによると、170g以下のスマートフォン（機種別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS wish3 SH-53D（シャープ）2位Xperia 10 VI SOG14（ソニー）3位Xperia 10 VI SO-52E（ソニー）4位AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）5位AQUOS sense8 SH-54D（シャープ）6位iPhone SE 64GB(au)(3rd)（アップル）7位AQUOS wish3(Y!mobile)A302SH（シャープ