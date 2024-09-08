お笑いトリオ「ジャングルポケット」の太田博久（40）の妻で、8月26日に第3子を出産したモデルの近藤千尋（34）が、退院後に作った手料理を公開した。【映像】近藤千尋の手料理（複数カット）2015年に太田と結婚し、7歳と4歳、そして生まれたばかりの女の子、3人を育てている近藤。赤ちゃんは、家族会議を開いて「心都ちゃん」と命名したそうだ。Instagramでは、娘たちと作った夕飯や、前日の夜から仕込んだ唐揚げを入れた運