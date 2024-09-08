永谷園は、お湯を注ぐだけで楽しめるごはん入りカップ商品「カップ入り お茶づけ海苔」「同さけ茶づけ」を2024年9月9日に発売する。味付けや具材も見直す日々仕事や時間に追われるユーザーに、いつでも・どこでもお茶づけを食べ、「ホッと一息、安らげる安心感」を提供するという。新製法「加圧高温炊き」により圧力をかけつつ高温で炊き上げることで、フリーズドライのごはんでも米の弾力と甘みを引き出せる。また、米自体も全国