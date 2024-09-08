北野武監督（77）のAmazon Original映画「Broken Rage」（来年Prime Videoで配信）が第81回ベネチア国際映画祭アウト・オブ・コンペティション部門（特別招待作品）に選出され、6日に初上映された。この記事の写真を見る同作は北野氏が監督・脚本・主演を務め、「暴力映画におけるお笑い」をテーマに制作。前半は警察とヤクザの間で板ばさみになった殺し屋が奮闘するクライムアクション、後半は同じ物語ながら前半と同じ物語をなぞ