掃除でめんどくさがってしまった結果…… いけるか……？ というのが毎度掃除の一連の流れ。 【ftnアンバサダー mosu】2019年生まれの娘と、夫と猫3匹と暮らす30代主婦。日々の出来事を漫画に描いてます。