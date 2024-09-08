「オヤジジャーナル」という言葉を独自に使ってきました。きっかけは２０１２年の自民党総裁選だ。谷垣禎一総裁と石原伸晃幹事長が出馬に意欲を示し、結果として谷垣氏が出馬を断念。総裁を支えるべき幹事長が裏切ったという批判が出て石原氏は「平成の明智光秀」と呼ばれたのだ。メディアは普通に伝えていたが、世間には全然響いていなかった。この温度差は何だ？永田町と国民の距離感そのものでは？そう考えた私は「おじ