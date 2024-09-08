霧に包まれた幻想的な都市風景中国内モンゴル自治区  【新華社バヤンノール9月8日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市臨河区は7日早朝、雨上がりに深い霧が立ち込め、幻想的な風景が広がった。（記者/李雲平）