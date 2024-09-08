常に心にふたりの自分がいる。 ひとりは正義感溢れる白い天使の僕で「残しちゃ駄目だ」と果敢に挑もうとする。でも、もうひとりの僕は黒い悪魔の姿で 「無理無理。諦めて帰ろうぜ」とニヤリとつぶやくのだ。どっちの自分に従うべきか。…常に心にふたりの自分がいる。ひとりは正義感溢れる白い天使の僕で「残しちゃ駄目だ」と果敢に挑もうとする。でも、もうひとりの僕は黒い悪魔の姿で「無理無理。諦めて帰ろうぜ」とニヤリとつぶ