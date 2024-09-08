ロッテリアでは8月30日から「ロッテリアのとろ〜り半熟月見フェア」第1弾と銘打って「和風半熟月見絶品チーズバーガー」を含む4品を販売開始した。Togetterオリジナル編集部が月見系メニューのコンプリートを目指して食べ歩く第二弾。今回はロッテリアの「和風半熟月見バーガー」を紹介しよう。ロッテリア公式サイトより「和風半熟月見絶品チーズバーガー(590円)」「和風半熟月見エビバーガー(590円)」「和風半熟月見てり