8日の中京4R・2歳新馬（芝1200メートル）はパンジャタワー（牡2＝橋口）が制した。パンジャタワーは父タワーオブロンドン、母クラークスデール（母の父ヴィクトワールピサ）の血統。騎乗した松山は「少し後手に回る形になったけど、能力でカバーしてくれました。着差以上に強い内容。一度使って良くなると思います」と話した。