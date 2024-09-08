8日の中山4R・3歳上1勝クラス（ダート1800メートル）は、武豊が騎乗した圧倒的1番人気アムールドパリ（牝3＝稲垣）が制した。アムールドパリは父マインドユアビスケッツ、母ラブリネスオブパリ（母の父サンデーサイレンス）の血統で通算7戦2勝。武豊は1Rに続いて騎乗機会連勝。JRAで今年69勝目、通算4435勝とした。