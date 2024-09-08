タレントのヒロミが８日、フジテレビ「ワイドナショー」に出演。自民党総裁選でリードする小泉進次郎氏の手腕を疑問視した。小泉氏は自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、高校野球部を視察し「迷ったときはフルスイング」とメッセージを送っている様子をアップしている。しかしヒロミは「高校生に『迷ったらフルスイング』って言ってるけど、それ本当に正しいのかな？って。ああいう風に言われると、子どもたちも『フルスイング