【AFP＝時事】ウクライナの治安当局は7日、ロシアの国境地帯の弾薬庫を攻撃したと発表した。一方、ロシア軍はウクライナ東部の前線でさらに前進したと主張した。ウクライナはまた、ロシアが夜間に首都キーウに向けて無人機67機を発射したが、うち58機を撃墜したと明らかにした。ウクライナと国境を接するロシアのボロネジ（Voronezh）州では6日夜から7日未明にかけて、大規模な火災と複数の爆発が報告され、当局は近隣住民を避