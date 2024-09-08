8日、中京競馬場4Rで行われた新馬戦(2歳・芝1200m・7頭)は、スタート一息も前に取りついていって直線の追い比べを制した松山弘平騎手騎乗の1番人気パンジャタワー(牡2、栗東・橋口慎介厩舎)が、3番人気タガノアンファン(牡2、栗東・石坂公一厩舎)に1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分09秒7(良)。 さらにアタマ差の3着に4番人気テーオーエルビス(牡2、栗東・高柳大輔厩舎)が入った。なお、2番