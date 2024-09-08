テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が4日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』に出演。シンガーソングライター・小沢健二のライブ会場で起こった出来事を明かした。佐久間宣行東京・日本武道館で先月開催された小沢の「LIFE再現ライブ」を鑑賞したという佐久間プロデューサー。小沢の楽曲について思い出を熱く語りつつ、同ライブのチケットを関係者から手配してもらったことを告白。前日に