資料 高松市内で6日から7日にかけ６頭から７頭のイノシシの目撃が相次いでいて、高松北警察署などが注意を呼び掛けています。6日午後6時ごろ高松市宮脇町の栗林トンネル付近でイノシシ6頭が目撃され、１頭が車と衝突しました。また、７日の午前４時ごろには高松市峰山付近でイノシシ7頭が目撃されました。連日市内で複数のイノシシが目撃されていることから注意するよう呼び掛けています。イノシシを目撃した際には、不用意に