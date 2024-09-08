千葉県警本部8日午前6時5分ごろ、千葉県南房総市富浦町青木のJR内房線那古船形―富浦間の踏切で、千倉発千葉行き普通電車（8両編成）と軽乗用車が衝突した。県警館山署などによると、車を運転していた70代女性は病院で死亡が確認された。電車の乗客乗員27人にけがはなかった。JR東日本千葉支社によると、内房線館山―岩井間の上下線で約4時間運転を見合わせた。現場は遮断機や警報機のある踏切で、車は踏切内で停車していたと