兵庫県の斎藤知事らが内部告発された問題で、県議会最大会派の自民党が知事に辞職を申し入れる方針について、維新の会以外の全会派が賛同する方向で調整していることが分かりました。兵庫県の斎藤元彦知事（46）のパワハラなどの疑惑を調査する百条委員会は、おととい、知事本人への2回目の証人尋問を行いました。その夜、県議会最大会派の自民党は「県政を混乱させた道義的責任は大きい」として、今月12日に知事に辞職を申し入れ