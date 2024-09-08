10月から金曜19時からのゴールデン帯に放送時間が変わる日本テレビ「ニノさん」。この番組の特別版「ニノさんとあそぼ」第4弾の放送が決定！放送は10月6日（日）19時58分〜21時54分。2023年1月の第1弾以降数多くの豪華ゲストをお迎えしており、今回が4回目となる「ニノさんとあそぼ」。「ニノさん」ファミリーがスタジオを飛び出し、豪華ゲストのリクエストに皆で応え、ゲスト×「ニノさん」ファミリーでただただ全力で楽しみ遊び