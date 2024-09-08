「大相撲秋場所・初日」（８日、両国国技館）元幕内で序二段３１枚目の炎鵬（伊勢ケ浜）が香富士（春日野）を押し出し、白星発進した。頭で当たって前へ出ると、二の矢で押し込んで俵を割らせた。昨年夏場所で脊髄損傷の大ケガを負い、名古屋場所で７場所ぶりに復帰。６勝１敗の成績だったが、復帰戦となった一番相撲は敗れていた。「先場所は負けているので、初日勝つことが一番大事なことだった。そこはクリアできたので、