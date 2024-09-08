「女子ゴルフ・ソニー日本女子プロ選手権・最終日」（８日、かねひで喜瀬ＣＣ＝パー７２）初日から首位を守る竹田麗央（２１）＝ヤマエグループＨＤ＝が前半を終えて３バーディー、ボギーなし。通算１９アンダーで、２位と４打差をつけて後半へと折り返した。国内女子メジャー記録を更新するペースでスコアを伸ばしている。国内女子メジャーの最少ストロークは２０１７年の日本女子オープン選手権（千葉、我孫子ＧＣ）で畑岡