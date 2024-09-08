嵐・二宮和也がMCを務める、日本テレビ系『ニノさん』の特別版『ニノさんとあそぼ』第4弾が、10月6日に放送決定。SPゲスト第1弾として、戸田恵梨香の出演が発表された。【画像】変わらない安心感！『ニノさん』ロゴニノさんファミリーがスタジオを飛び出し、豪華ゲストのリクエストに皆で応え、ゲスト×ニノさんファミリーでただただ全力で楽しみ遊び尽くす『ニノさんとあそぼ』。今回は、戸田の「横浜中華街でおいしい中華