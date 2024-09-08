元経産省官僚の岸博幸氏が８日、ＴＢＳ系「サンデージャポン」に生出演。知事のパワハラ疑惑などが内部告発された兵庫県の対応について、意見を述べた。兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑に関する内部告発について、百条委員会は６日、前副知事の片山安孝氏に証人尋問を実施。斎藤知事に関する内部告発への、県の対応を検証した。職員は３月、報道機関などに、斎藤知事のパワハラ疑惑などについて記載した文書を送っていた