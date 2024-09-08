8日、中山競馬場3Rで行われた新馬戦(2歳・ダ1800m・16頭)は、離れた3番手追走からゴール前で差し切った黛弘人騎手騎乗の12番人気ウインハルモニア(牝2、美浦・和田雄二厩舎)が、2番手から一旦は抜け出した6番人気ブラーブデシジョン(牡2、美浦・牧光二厩舎)にクビ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分55秒8(良)。 さらに1馬身差の3着に2番人気トレインザマインド(牡2、美浦・中舘英二厩舎)が入った。なお、1番人気