【モデルプレス＝2024/09/08】Snow Manの目黒蓮が、8日放送のフジテレビ系『ボクらの時代』（毎週日曜あさ7時〜）に出演。同局系ドラマ『海のはじまり』（毎週月曜よる9時〜）の村瀬健プロデューサーから座長ぶりが明かされた。【写真】Snow Man目黒蓮、鎖骨チラリショット公開◆「海のはじまり」村瀬健プロデューサー、目黒蓮を知ったきっかけは？この日、目黒はback numberの清水依与吏と村瀬氏とトーク。目黒と村瀬氏は、同局系