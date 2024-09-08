スイッチひとつで家じゅう丸ごとキレイにしてくれる自律型ロボット掃除機。最近はキッチンやダイニングにこびりついた油や食品汚れも拭き取ってくれる水拭き機能を備えた2in1タイプが人気のようです。 ▲「Roomba Combo 10 Max + AutoWash 充電ステーション」ただ、当然のことながら拭き掃除の後は汚れたモップを外してキレイにしなくてはなりません。願わくば、掃除の後の片付けまでやってくれたら助かるのに…。そんなわがままな