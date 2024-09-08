北朝鮮が６日夕方から韓国に向け１９０個以上の風船を飛ばし、７日午前１０時までに約１００個の落下物が確認された。韓国軍当局は「風船の中身は紙、ビニール、プラスチックボトルなどの生活ごみであり危険物質はなかった」と明らかにした。北朝鮮は４日から３日連続でごみ風船を送っており、今年全体でみれば１５回だ。韓国合同参謀本部は７日午前、「北朝鮮の風船に吊り下げられた落下物の袋は複数が束ねられており、空中で割れ