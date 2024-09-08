したがってハリス政権が厳しく苦しい過程となる北朝鮮との交渉を始める可能性はそれほど高くない。ある米国専門家はハリス氏の演説内容を金正恩氏と対話すらしないだろうという意味で読み取ったりもした。ロシアに武器を提供し人権弾圧を犯す北朝鮮に対し独自制裁の強度を高めたり、制裁に対する国際的連帯を強化したりのアプローチを推進することはできそうだ。だが韓国にとって、より急がれる問題は北朝鮮の戦術核使用の脅威とこ