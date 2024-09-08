２０１８年、歴史的な瞬間になるところだったトランプ氏と金正恩（キム・ジョンウン）氏の交渉が決裂して以来、北朝鮮は米国との交渉を拒否している。韓国政府と専門家らは「戦略的忍耐」を延長している米国政府に対しもどかしい心情があるが、トランプ氏が再当選した場合にすることになる朝米交渉は恐れる。それなら民主党大統領候補であるハリス氏は韓国が期待する交渉ができるだろうか。◇トランプ氏と違い金正恩氏に敵対的なハ
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